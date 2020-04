View this post on Instagram

Печальная новость из Парижа. На 105-м году жизни скончалась старейшая русская балерина, жившая во Франции, Ксения Артуровна Триполитова. ⠀ ⠀⠀Долгое время, несмотря на внушительный возраст, Ксения категорически отказывается переезжать в дом престарелых. «Что я буду там делать, — говорила она, — ведь там одни старики!». Только в последнее время ее сознание стало угасать. Но ещё три-четыре года назад она живо интересовалась искусством, литературой, не лишала себя удовольствия иногда опрокинуть рюмочку. Только в 97 лет Ксения перестала водить машину. Мы как-то ехали в автомобиле по Парижу и нас остановили жандармы. Они потребовали у Ксении водительские права, а когда увидели, что сидевшая за рулём дама родилась в 1915 году, долго смотрели то на неё, то на машину, то на документы. Сказать им было нечего. ⠀ ⠀⠀Волею судеб Ксения Триполитова стала свидетельницей множества исторических событий ХХ века. Родилась в царское время в семье помещика, пережила Первую Мировую войну и русскую революцию, Гражданскую войну, Великую депрессию 1930-х годов, раздел Польши между Гитлером и Сталиным, Вторую Мировую и холодную войны, падение Берлинской стены… ⠀ ⠀⠀Она была участницей труппы Русского балета полковника де Базиля, унаследовавшего дягилевский репертуар, танцевала на сценах кабаре Парижа, Ниццы, Германии, Швейцарии, Египта и Бельгии, выступала в театрах Польши, Туниса, Испании и Португалии. Жизнь свела ее со многими знаменитостями того времени — Сергеем Лифарем, Ниной Вырубовой, Марго Фонтейн, Морисом Бежаром… Ксения Артуровна выступала в одном концерте с Марлен Дитрих в освобождённом Париже. ⠀ ⠀⠀Имя самой Ксении Триполитовой, как и целой плеяды наших талантливых соотечественников, к сожалению, известно немногим. Я написал книгу о судьбе Ксении Артуровны, которая выдержала не одно переиздание и является бестселлером. Эта книга «Маленькая балерина» — исповедь балерины, которая щедро и честно поделилась с нами воспоминаниями о своей яркой и трудной жизни. ⠀ ⠀⠀Царствие небесное.