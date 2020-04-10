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Старейшая российская балерина Ксения Триполитова скончалась на 105-м году жизни. Об этом историк моды Александр Васильев сообщил в своем инстаграме.

View this post on Instagram Печальная новость из Парижа. На 105-м году жизни скончалась старейшая русская балерина, жившая во Франции, Ксения Артуровна Триполитова. ⠀ ⠀⠀Долгое время, несмотря на внушительный возраст, Ксения категорически отказывается переезжать в дом престарелых. «Что я буду там делать, — говорила она, — ведь там одни старики!». Только в последнее время ее сознание стало угасать. Но ещё три-четыре года назад она живо интересовалась искусством, литературой, не лишала себя удовольствия иногда опрокинуть рюмочку. Только в 97 лет Ксения перестала водить машину. Мы как-то ехали в автомобиле по Парижу и нас остановили жандармы. Они потребовали у Ксении водительские права, а когда увидели, что сидевшая за рулём дама родилась в 1915 году, долго смотрели то на неё, то на машину, то на документы. Сказать им было нечего. ⠀ ⠀⠀Волею судеб Ксения Триполитова стала свидетельницей множества исторических событий ХХ века. Родилась в царское время в семье помещика, пережила Первую Мировую войну и русскую революцию, Гражданскую войну, Великую депрессию 1930-х годов, раздел Польши между Гитлером и Сталиным, Вторую Мировую и холодную войны, падение Берлинской стены… ⠀ ⠀⠀Она была участницей труппы Русского балета полковника де Базиля, унаследовавшего дягилевский репертуар, танцевала на сценах кабаре Парижа, Ниццы, Германии, Швейцарии, Египта и Бельгии, выступала в театрах Польши, Туниса, Испании и Португалии. Жизнь свела ее со многими знаменитостями того времени — Сергеем Лифарем, Ниной Вырубовой, Марго Фонтейн, Морисом Бежаром… Ксения Артуровна выступала в одном концерте с Марлен Дитрих в освобождённом Париже. ⠀ ⠀⠀Имя самой Ксении Триполитовой, как и целой плеяды наших талантливых соотечественников, к сожалению, известно немногим. Я написал книгу о судьбе Ксении Артуровны, которая выдержала не одно переиздание и является бестселлером. Эта книга «Маленькая балерина» — исповедь балерины, которая щедро и честно поделилась с нами воспоминаниями о своей яркой и трудной жизни. ⠀ ⠀⠀Царствие небесное. ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) on Apr 9, 2020 at 10:47am PDT

Триполитова, как сообщал «Рамблер», родилась в 1915 году в семье помещика, а позже эмигрировала во Францию, была участницей труппы Русского балета полковника де Базиля, танцевала на сценах кабаре Франции, Германии, Швейцарии, Египта и Бельгии, выступала в театрах Польши, Туниса, Испании и Португалии.

«Ксения Артуровна выступала в одном концерте с Марлен Дитрих в освобожденном Париже», — написал вчера Васильев в инстаграме.

Он сообщил, что балерина скончалась в Париже. Также историк рассказал, что Триполитова перестала водить машину в 97 лет, живо интересовалась искусством, литературой и не лишала себя удовольствия иногда опрокинуть рюмочку еще три-четыре года назад, переезжать в дом престарелых отказывалась на протяжении долгого времени, а ее сознание стало угасать лишь в последнее время.

«Имя Триполитовой, к сожалению, известно немногим. Я написал книгу о судьбе Ксении Артуровны, которая выдержала не одно переиздание и является бестселлером», — добавил он.

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