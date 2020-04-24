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Создательница конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова скончалась. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Владивостока.

Чулкова, как сообщал «Рамблер», была почетной гражданкой Владивостока. Сегодня администрация города сообщила о ее кончине на 87-м году жизни, а также о том, что церемония прощания с ней состоится в полдень 28 апреля в часовне на Морском кладбище.

«Администрация Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», — сказано в сообщении.

Также в нем сказано, что Чулкова родилась в селе Теродей Рязанской области, на Дальнем Востоке оказалась в 1940 году по программе переселения, в 16 лет начала работать на Владивостокской кондитерской фабрике, а рецепт «Птичьего молока» разработала в 1967 году. Кроме того, она создала такие конфеты, как «Комета», «Метеорит», «Золотой рог», и торт «Мечта».

Чулкова — бронзовая медалистка Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) за создание «Золотого рога», лауреатка ордена Октябрьской революции и двух орденов Ленина за освоение и внедрение новых сортов конфет, лауреатка Государственной премии, Герой социалистического труда.

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