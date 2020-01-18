Профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по византийскому искусству Ольга Попова скончалась на 82 году жизни в Москве в четверг, 16 января. Об этом сообщается на сайте факультета.

Ольга Попова более 50 лет преподавала в МГУ. Именно она обучила большинство специалистов по византийскому, древнерусскому и средневековому искусству.

Попова была удостоена премии имени Ломоносова (2009 год), премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (2015 год), а также являлась почетным членом Христианского археологического общества Греции (с 1998 года).

Научная деятельность Поповой широко известна не только в России, но и за рубежом. Ей принадлежит более сотни научных работ и 10 монографий. Она принимала участие во многих международных конференциях по византийскому искусству, входила в состав редколлегии ведущего отечественного журнала по византинистике «Византийский временник».