Скончался один из авторитетнейших экспертов России по византийскому и древнерусскому искусству — Ольга Попова. Ученый и педагог, она умерла в четверг в Москве. Некролог опубликовал сайт исторического факультета МГУ.

«Деканат исторического факультета и кафедра всеобщей истории искусств с глубоким прискорбием сообщают, что 16 января 2020 года в Москве на 82 году жизни скончалась Ольга Сигизмундовна Попова, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, Заслуженный преподаватель Московского университета, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания», — сказано в сообщении.

Ольга Попова более 50 лет читала лекции в МГУ. Ее ученики специалисты по византийскому, древнерусскому и средневековому искусству, работающие сейчас в музеях, университетах, научно-исследовательских институтах России и других стран.

«Преподавательская работа была главным делом ее жизни, к которому она относилась с величайшей ответственностью и горячей любовью, передававшейся многочисленным ученикам», — отмечается в некрологе.

Попова изучала византийские и древнерусские иллюстрированные рукописи, иконы, мозаики, фрески. Издала шесть книг, а также более 100 научных статей. Кроме России, печаталась в Греции, Италии, США, Дании, Бельгии, Германии, Югославии, Болгарии.

Многократно выступала с докладами на конференциях и конгрессах, российских и международных.

Ольга Попова родилась в 1938 году в Бутырской тюрьме в Москве, куда сталинский режим отправил ее мать-полячку за «шпионаж в пользу Пилсудского». В 1960 году окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ.

С 2002 года заведовала сектором истории византийского искусства в Государственном институте искусствознания. С 2005 года — профессор кафедры всеобщей истории искусства. О своей непростой жизни, жизни целого поколения Попова просто и проникновенно рассказала в интервью «Правмиру»:

«Мое поколение уходит, уже очень многих похоронили. Мы были все бедные, все бесправные совершенно. Нас никуда не пускали, все с трудом добывали информацию. Сейчас нажми кнопки в компьютере, и выплывет уйма информации. Этого же не было, информацию нужно было искать. И мы были…конечно, в чем то, душевно, скажем, и даже духовно, — немножко боюсь этого слова, потому что оно уж очень много в себя включает, — выше. Понимаете, выше, чем возможности современности…»

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