Народная артистка России и Республики Мордовия певица Мария Антонова умерла в возрасте 93 года после продолжительной болезни. Прощание со знаменитой исполнительницей состоится в Русском драматическом театре в Саранске 3 марта, сообщила ТАСС в воскресенье министр культуры региона Светлана Баулина.

«К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в ее доме, разговаривали с дочерью. Занимались организацией похорон, прощание состоится 3 марта в Русском драматическом театре с 09:00 до 11:00 мск. Потом будет митинг, в 11:30 — отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова», — сообщила Баулина.

В последнее время народная артистка болела, но продолжала интересоваться культурной жизнью и принимать гостей.

«Мария Николаевна болела в последнее время, но надо отметить, всегда приветливо встречала гостей, интересовалась общественной жизнью, сферой культуры», — добавила министр.

Мария Антонова родилась в Мордовии в 1926 году. Песня "Умарина" (яблонька с мордовского — прим. ТАСС) в ее исполнении стала визитной карточкой республики. Она была солисткой ансамбля песни и танца "Умарина" и Мордовской государственной филармонии. С 1996 года в регионе проводится фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Марии Антоновой.

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