Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщило ТАСС в воскресенье, 26 апреля, о смерти медсестры из Гатчинской клинической межрайонной больницы.

«Она скончалась, диагноз [на коронавирус] пока не подтвержден, работает комиссия. Прижизненный анализ на коронавирус был отрицательным», — рассказал собеседник информагентства.

Позже данную информацию журналистам подтвердили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Чиновники уточнили, что расследование причин смерти продолжается.

В ночь на воскресенье умер заведующий отделением в Александровской больнице, нейрохирург Алексей Филиппов. Врач был заражен коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 26 апреля, в городском комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что четыре медсестры с коронавирусной инфекцией скончались в различных медучреждениях города с начала апреля.

Согласно последним данным в Петербурге выявлено 3 077 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области зарегистрировано 700 инфицированных.

Всего, по состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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