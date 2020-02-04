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Умерла легенда «Торпедо» Александр Скворцов

11:44 04/02/2020

Умер хоккеист Александр Скворцов, олимпийский чемпион 1984 года и трехкратный чемпион мира. Он скончался на 66-м году жизни, сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

В клубе Скворцова назвали один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» и всего советского хоккея. «Золотая» тройка Скворцов – Ковин – Варнаков своей неудержимостью на льду завоевала любовь не только горьковских любителей хоккея, но и всего Советского Союза», – отмечается в сообщении. Клуб «Торпедо» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. Скворцов был нападающим. Помимо «Торпедо» он играл за финский «Кярпят» и шведский «Каликс».



