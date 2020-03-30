В возрасте 82 лет ушла из жизни ведущий специалист Института медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН), участвовавшая в отборе первых космонавтов и подготовке Юрия Гагарина к полету, Адиля Котовская. Об этом 30 марта сообщило «РИА Новости».

«Адиля Равгатовна скончалась накануне», — рассказали агентству в пресс-службе института.

Котовская родилась 22 октября 1927 года в Самарканде. Она принимала участие в запусках собак на геофизических ракетах, участвовала в их парашютной подготовке, обеспечивала запуск в космос и подготовку к этому первых животных — собаки Лайки и других собак.

Также она принимала участие в отборе первых космонавтов и подготовке Юрия Гагарина к полету в космос.

Ранее, 27 марта, стало известно, что лингвист и создатель Государственного института русского языка им. Пушкина, академик РАН Виталий Костомаров скончался в возрасте 90 лет.