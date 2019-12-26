В Москве в возрасте 86 лет скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщает ТАСС.

23 декабря Волчек была доставлена в Боткинскую больницу с воспалением легких. Состояние народной артистки СССР оценивалось как крайне тяжелое, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии — Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия «Современник».

С 1972 года Волчек заняла пост главного режиссера Театра «Современник», с 1989 года стала художественным руководителем театра.

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