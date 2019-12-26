В Боткинской больнице Москвы в возрасте 86 лет скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Народная артистка СССР была госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом «воспаление легких».

В Москве на 87-м году жизни умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщается на официальном сайте театра. О дате и времени прощания будет объявлено позже.

Постановщица была госпитализирована в Боткинскую больницу в понедельник, 23 декабря, с диагнозом воспаление легких. По предварительным данным, причиной смерти Волчек стал отек мозга, развившийся в результате сложного течения болезни, передает Telegram-канал Mash.

Утром 26 декабря появилась информация о том, что у легендарной артистки начали отказывать органы, развилась осложненная энцефалопатией атрофия мозга, а также начались осложнения на сердце и почках.

Галина Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии и введена в медикаментозную кому, после чего ее сразу подключили в аппарату искусственной вентиляции легких.

Вечером того же дня в СМИ сообщили, что врачи не смогли приступить к активному лечению артистки, так как организм был слишком ослаблен. Предполагается, что к таким осложнениям привел хронический бронхит, которым страдала худрук «Современника».

Марк Варшавер, директор «Ленкома», который также совсем недавно потерял легендарного худрука Марка Захарова, назвал Волчек великим мастером.

«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан, — приводит слова Варшавера RT. — Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным. Только что Марка Анатольевича Захарова проводили… «Современник» тоже осиротел. Да, возраст большой, могла бы жить, она довольна сильный была человек, любящая жизнь, любящая актеров, умеющая многое делать. Очень жаль. Трагедия».

Галина Волчек родилась в Москве 19 декабря 1933 года. В 1955 году она окончила школу-студию МХАТ, а уже через год вместе с будущими звездами советской сцены основала Студию молодых актеров, которая впоследствии получила название «Современник». Вместе с ней театр организовали Олег Ефремов, Олег Табаков, Евгения Евстигнеев, Игорь Кваша и Лилия Толмачева.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером «Современника», в а 1989-м вступила в должность художественного руководителя.

В основанном Волчек театре с ней до конца остались только Толмачева и Кваша. Ефремов получил в 1970 году приглашение стать худруком МХАТа, год спустя к нему перешел Евстигнеев, а в 1976 году — Табаков.

На сцене «Современника» Волчек поставила более 30 спектаклей. Она стала первым советским театральным режиссером, который поставил спектакль в США во времена «холодной войны». В 1978 году Волчек поставила пьесу «Эшелон» в Хьюстоне, штат Техас. В 1990 году две ее постановки были показаны в Сиэтле во время Игр доброй воли.

В 1989 году Галина Волчек получила звание народной артистки СССР. После распада Союза Волчек стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награду четвертой степени она получила в 2013 году.

Посвятив свою жизнь театру, Галина Волчек также появлялась и на экране, сыграв в общей сложности 26 ролей. Однако артистка появлялась в кино лишь во второстепенных или же эпизодических ролях. Ее можно увидеть в ряде сверхпопулярных картин.

Она сыграла в коротком эпизоде в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», в 1970 году Волчек предстала в образе Реганы в последнем фильме Григория Козинцева «Король Лир». Галина Борисовна сыграла волчицу в знаменитой телесказке «Про Красную шапочку», а также согласилась на небольшую роль в легендарном «Осеннем марафоне» Георгия Данелии.

Что касается театра, то и в «Современнике» Волчек предпочитала играть только второстепенные роли.

Режиссерскому же послужному списку артистки может позавидовать любой постановщик. Среди самых громких работ Волчек — «Обыкновенная история», «На дне», «Вишневый сад», «Три сестры», «Крутой маршрут», «Пигмалион», «Три товарища».

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