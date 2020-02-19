Физиолог, ведущий российский ученый в области космической медицины, сотрудник Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ТМБП РАН) Инесса Козловская скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщил заведующий отделом института Марк Белаковский.

«Это огромная утрата для отечественной и международной космической медицины. Институт выражает искренние соболезнования родным и близким», — цитирует его ТАСС.

Дата и место похорон пока не определены.

Козловская родилась 2 июня 1927 года в Харбине (Китай). Она работала в ИМБП В ИМБП она работала с 1977 года, сначала была заведующей лабораторией, потом руководила отделом сенсомоторной физиологии и профилактики. Возглавляла программу международных нейрофизиологических исследований, выполняемую в полетах российских биоспутников и орбитальных станций «Салют-6», «Союз-7» и «Мир». Результаты исследований, которые она проводила, легли в основу разработки новых средств и методов профилактики и коррекции неблагоприятных эффектов невесомости, применяемых с высокой эффективностью в длительных космических полетах. Также они применялись в практике клинической, авиационной и спортивной медицины.