Дочь известного военного фотографа Александра Устинова, Нинель, умерла в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 января.

Женщина скончалась в возрасте 84 лет в своей квартире в центре столицы. Согласно предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Ее тело направили в морг.

Советский фотожурналист Александр Устинов родился в 1909 году в Москве. Как сообщает портал «Росфото», он работал над репортажами Великой Отечественной войны, в которой сам же участвовал. Устинов сделал в том числе знаменитое фото с добровольцами, подающими заявление о принятии их в Красную армию СССР. После окончания войны, вплоть до своих последних дней, Устинов работал в газете «Правда». «Легенда важнейшей газеты своей эпохи, более 50 лет проработавший в «Правде», он стал олицетворением фоторепортажа того периода», — отмечается в сообщении портала. Умер известный фотожурналист в 1995 году.