СПОРТ

Умерла чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева

14:11 30/01/2020

В Москве накануне скончалась чемпионка СССР, Европы и мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева. Ей было 55 лет, сообщает издание «Утро.ру».

Как отмечается, спортсменки не стало после продолжительной болезни 29 января. Печальную новость сообщили в пресс-служба Стрелкового союза России.

Ларичева является семикратной чемпионкой мира по стендовой стрельбе в дисциплине трап (траншейный стенд). Она входила в состав национальной сборной России на Олимпийский играх в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине.



