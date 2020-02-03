Заслуженный деятель искусств России Фрижетта Гукасян, которая с 1960-х по 1990 годы работала на киностудии «Ленфильм», умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 2 февраля оборвалась жизнь кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера ордена «Знак Почета» Фрижетты Гургеновны Гукасян», — говорится в сообщении.

Гукасян родилась 17 июля 1930 года, после окончания ВГИКа в 1954 году пришла на работу редактора сначала на студию "Леннаучфильм", а через четыре года — на "Ленфильм", где проработала десятки лет на должности главного редактора.

Как отметили в Союзе кинематографистов, Гукасян обладала талантом редактора, активно поддерживала мастеров киноискусства в трудные периоды их творчества.

На сайте «Ленфильма» о Гукасян написано, что «ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению творческих индивидуальностей многих драматургов и режиссеров, работавших в объединении, среди них Алексей Баталов, Алексей Герман, Динара Асанова».

Гукасян участвовала в создании фильмов "Донская повесть", "Три толстяка", "Ася", "Король Лир", "Чужие письма", "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и других.

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