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Бывшая жена певца Александра Малинина и мать певца Никиты Малинина Инна Курочкина скончалась на 60-м году жизни. Об этом Малинин-младший сообщил в своем инстаграме.
Курочкина, как сообщал «Рамблер», играла на скрипке в вокально-инструментальном ансамбле «Поющие гитары» и была первой супругой Александра Малинина. В 1981 году она родила ему сына Никиту, а не позже 1983-го они развелись.
«Сегодня маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету три месяца назад…» — написал ее сын вчера в инстаграме.
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Сегодня Маме 60 лет! К сожалению она покинула нашу планету 3 месяца назад.. Она была человеком с большим сердцем!!! Человек который научил меня любить, научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных🙏🏻💙
Малинин не назвал причины смерти Курочкиной. Он назвал мать человеком с большим сердцем и человеком, который научил его любить, быть честным и сильным, и призвал подписчиков беречь своих родных. Те, в свою очередь, стали выражать ему свои соболезнования. Среди прочих это сделали музыкальный продюсер Андрей Разин и певица Юлия Михальчик.
«Дорогой Никита, ты потрясающий сын потрясающей мамы! Она все видит с небес и гордится тобой, она всегда рядом, пусть земля милой мамочке будет волшебным пухом и ангелы оберегают ее в облаках», — написала певица Юлия Учагина.
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