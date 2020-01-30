Актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизоде картины Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», скончалась в Москве в возрасте 79 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Липецкого драматического театра Галину Кулешову.

Светлана Агеева служила в этом театре с 2000 по 2011 годы, потом сын перевез ее в Москву. По словам директора театра, актриса до последнего поддерживала связь с бывшими коллегами и тосковала по Липецку.

Агеева умерла после продолжительной болезни. Прощание с актрисой пройдет в Москве.

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