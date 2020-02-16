Бывшая ведущая британского реалити-шоу "Остров любви" актриса Кэролайн Флэк умерла в возрасте 40 лет, сообщает CNN со ссылкой на ее адвоката.

По его словам, девушка покончила с собой. Ее тело было найдено в ее квартире в восточной части Лондона накануне, 15 февраля.

Эти данные уже подтвердила ее семья.

Флэк была ведущей английского радио и телевидения. Он вела шоу Остров любви (2015–2019) и X Factor (2015), снималась в сериале"Зашибись!" (2002 — 2004) и не только.

Видео дня. Минздрав одобрил фильм Дудя про ВИЧ