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Народный артист России, председатель правления «Гильдии артистов циркового искусства» Юрий Кукес скончался после тяжелой болезни. Об этом говорится в некрологе на сайте «Росгосцирка».

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Согласно сообщению, потомственный артист цирка Юрий Кукес умер 25 марта в возрасте 69 лет. Последние годы он занимал пост директора музея театра «Уголок дедушки Дурова».

«Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив «Росгосцирка» выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Матвеевича. В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте», — говорится в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее в США скончался режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.

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