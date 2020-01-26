Умер один из самых ярких церковных деятелей России — протоиерей Всеволод Чаплин. Ему был 51 год. О смерти священника сообщил в Facebook член Общественной палаты Александр Пелин.

По его словам, протоиерей скончался почти сразу после того, как отслужил Божественную Литургию.

«Умер, отслужив Божественную Литургию, после Святого Причастия. Сидел на лавочке у храма, ему стало плохо и он скончался. Упокой, Господи, раба Твоего протоиерея Всеволода», — написал Пелин.

Смерть Всеволода Чаплина также подтвердил его помощник Евгений Жулев и прихожане. По словам прихожанина Александра Петрунько, трагедия произошла возле храма Феодора Студита в Москве. Около 16.30 священнику стало плохо, передает «Интерфакс».

«Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал Петрунько.

Причина столь раннего ухода из жизни пока неизвестна.

Протоиерей Всеволод Чаплин в 2009— 2015 годы был председателем отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата РПЦ.

Названа возможная причина смерти Всеволода Чаплина

Чаплин был известен острыми высказываниями на социальные, религиозные и политические темы, зачастую вызывавшими неоднозначную реакцию в обществе. Равнодушных к его деятельности в России не было. Сам отец Всеволод говорил, что вырос в безрелигиозной семье и пришел к вере самостоятельно.

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