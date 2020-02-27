Главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов скончался в возрасте 66 лет.

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«Театр на Васильевском с глубочайшим прискорбием сообщает, что 27 февраля 2020 года ушел из жизни главный режиссер театра Владимир Анатольевич Туманов», — говорится в сообщении театра в Facebook.

Смерть Туманова назвали невосполнимой утратой для Театра на Васильевском и огромной потерей для всего театрального искусства.

Владимир Туманов — ученик Льва Додина и Зиновия Корогодского. Поставил около 30 спектаклей в Вильнюсском Театре русской драмы, в Санкт-Петербурге сотрудничал с Малым драматическим театром, Молодежным театром на Фонтанке, а затем с Театром на Васильевском, где в 1996 году поставил спектакль «Таня-Таня» по пьесе Оли Мухиной. За него Туманов получил «Золотой софит» как лучший режиссер и был номинирован на «Золотую маску». Главным режиссером Театра на Васильевском Туманов стал в 2011 году.

«Его спектакли становились художественными событиями, сочетающими оригинальность трактовки с верностью лучшим традициям русского психологического театра. Все спектакли Владимира Туманова — всегда подлинные истории о безграничном внутреннем мире каждого человека, о тонких душевных гранях, о любви и сложных человеческих чувствах», — сказали в театре.

Прощание с Владимиром Тумановым состоится в Театре на Васильевском 2 марта.

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