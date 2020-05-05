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Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов умер после непродолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Безвременная кончина нашего коллеги и товарища — огромная утрата для всего гражданского авиастроения России. Игорь Львович был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором, отзывчивым и внимательным руководителем», — говорится в сообщении.

По данным источника РБК, в субботу Виноградова госпитализировали с пневмонией.

Виноградов занимался сертификацией российских самолетов SSJ100.

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