Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.

«Безвременная кончина нашего коллеги и товарища — огромная утрата для всего гражданского авиастроения России. Игорь Львович был профессионалом высочайшего уровня в области авиации, талантливым организатором, отзывчивым и внимательным руководителем», — говорится в сообщении компании.

Как уточняет РБК со ссылкой на источник, топ-менеджер 2 мая был госпитализирован с пневмонией.

Отмечается, что Виноградов «внес огромный личный вклад» в сертификацию самолета SSJ100 по российским и европейским нормам. В последние годы принимал самое активное участие в сертификации самолета МС-21.

Ранее, 27 апреля, администрация Курской области сообщила о смерти генерального директора холдинга «Металлоинвест» Андрея Варичева от двусторонней пневмонии.