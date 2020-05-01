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Старейший актер Театра им. Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров умер в ночь на пятницу в Москве на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«С прискорбием сообщаем. После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер — заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», — сообщили в пресс-службе и добавили, что о церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

Артист некоторое время назад перенес инсульт. В театре добавили, что несмотря на серьезное заболевание, Евгений Евгеньевич почти до конца своей жизни выходил на родную сцену. Он успешно играл в спектаклях "Улыбнись нам, Господи" Кановича (Рабби Авмэзер) и "Последние луны" Гордона и Миллера (обитатель пансиона).

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. В 1945 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Анны Орочко и Цецилии Мансуровой). Вместе с ним на курсе учились Владимир Этуш, Яков Смоленский, Нина Архипова, Геннадий Юдин.

В июле 1941 года, как участник трудового фронта, вместе со своими однокурсниками он был отправлен под Смоленск рыть противотанковые траншеи. Был награжден медалью "За оборону Москвы". После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.

В его творческой биографии множество ролей, среди которых Драгич («Олеко Дундич»), Жора Кротов («Город на заре»), Актер-королева («Гамлет»), Измаил («Принцесса Турандот») и др. «Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником более чем восьмидесятилетней истории Театра имени Евгения Вахтангова. Он хранил в памяти и в сердце воспоминания о великих мастерах вахтанговской сцены и о его спектаклях, о трудных годах Великой Отечественной войны и знаменитых вахтанговских праздниках. Обладая острым умом, великолепной памятью и даром блестящего рассказчика, он щедро делился всем этим, ибо Театр имени Евгения Вахтангова был сутью и смыслом его жизни», — отметили в театре.

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