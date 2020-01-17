В Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет скончался автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил колумнист Николай Подосокорский.

Он отметил, что Димитрин умер 15 января. Причины смерти не сообщаются.

Юрий Димитрин — известный драматург и либреттист. В 1975 году он выступил автором первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Подосокорский отметил, что в числе последних работ Димтрина — либретто оперы-мистерии «Братья Карамазовы», а также опер «Идиот» и «Евангелие от Иуды».

«Планировали встретиться с Юрием Георгиевичем и сделать интервью для журнала «Достоевский и мировая культура», но теперь не судьба», — сокрушается колумнист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», в США скончался режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг. Печальную новость сообщил сценарист Михаил Идов, который отметил, что в Соединенных штатах Бромберг «просто жил» и «ничем связанным с кино не занимался».

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