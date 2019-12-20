СПОРТ

Умер советский футболист Юрий Пшеничников

00:29 21/12/2019

На 80-м году жизни 20 декабря скончался чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников. Спортсмен умер на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба ЦСКА.

Причины смерти и другие подробности не уточняются. В клубе выразили соболезнования родным и близким бывшего футболиста.

Юрий Павлович Пшеничников был одним из победителей чемпионата СССР по футболу 1970 года в составе московской команды ЦСКА. Также он стал обладателем приза лучшему вратарю в 1968 году.

Спортсмен выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год. Также в его карьере был ташкентский клуб «Пахтакор». В составе сборной СССР Пшеничников играл в 19 матчах, среди которых был чемпионат Европы 1968 года, где команда заняла четвертое место.

В декабре на 51-м году жизни умер один из лучших хоккеистов в истории Беларуси Владимир Цыплаков и двукратный чемпион мира и легенда греко-римской борьбы Бенур Пашаян.



