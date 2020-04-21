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Спортсмену было 69 лет
Печальную новость о смерти двукратного чемпиона Советского Союза по боксу Анатолия Березюка сообщили в Белорусской федерации бокса 21 апреля, во вторник.
Спортсмену было 69 лет. Причина его смерти пока не сообщается.
Представители федерации бокса выразили соболезнования родным и близким чемпиона.
«Это большая потеря для всех нас. Память о нем навсегда будет в наших сердцах», – говорится в сообщении на официальном сайте.
Как пишет агентство Белта, Березюк после завершения спортивной карьеры тренировал атлетов в своем родном городе Бобруйске.
Дата прощания с чемпионом пока не названа.