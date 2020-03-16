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Один из основателей панк-группы «Гражданская оборона» Константин «Кузя УО» Рябинов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет. Об этом сообщил в Facebook публицист и проповедник Вадим Лурье.

«Костя Рябинов, Кузя УО умер несколько часов назад. Неожиданно. У себя дома», — говорится в сообщении.

В 1984 году Константин Рябинов стал сооснователем группы «Гражданская оборона», играл на басу. Он несколько раз уходил из группы и снова возвращался. В 1996 году у него появился отдельный проект «Кузьма&ВиртУОзы». В 1999-м году он окончательно покинул «Гражданскую оборону» и занялся сольной карьерой, участвовал в ряде авангардных проектов, в последние годы сотрудничал с группой «Коммунизм».

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