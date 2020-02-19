Известный скульптор Анатолий Бичуков ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Бичуков умер в своей мастерской на улице Щепкина в Москве.

Умер Владимир Матюхин

По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, пишет «Пятый канал».

Согласно информации на сайте Российской академии художеств, Анатолий Бичуков был вице-президентом организации. Он создал более 50 памятников, мемориальных досок, монументальных скульптурных композиций. Среди наиболее известных его работ — установленные в Москве скульптурная композиция «Защитникам Земли Русской» на Поклонной горе, памятник поэту Сергею Есенину, памятник «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга». Также Анатолий Бичуков был автором скульптурных композиций — Петр I, Екатерина II, Александр II, Николай I, созданных для резиденции президента России в Кремле.

«Рамблер» писал, что ранее ушел из жизни художник Владимир Румянцев, автор серии картин «Петербургские коты», а также создатель эмблемы Музея кошки.

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