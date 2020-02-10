В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что на 84-м году жизни скончался российский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СВР.
«8 февраля на 84-м году ушёл из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев», — указывается в заявлении.
Отмечается, что работая в центральном аппарате разведки, он возглавлял ряд её крупных оперативных подразделений. Также Голубев многие годы возглавлял Совет ветеранов СВР.
За время своей службы он был удостоен ряда наград, в частности, он был награждён орденами «За военные заслуги», Красного Знамени и Красной Звезды.
Ранее главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет.
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