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Бывшему игроку московского «Динамо» было 63 года

Российский спорт лишился выдающегося хоккеиста Алексея Фроликова.

Экс-нападающий московского «Динамо» умер на 64-м году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба клуба, выразив соболезнования родным и близким выдающегося игрока.

«Динамовская семья понесла невосполнимую потерю», – говорится в некрологе.

Алексей Фроликов не раз отстаивал честь команды. В стане «бело-голубых» он неоднократно становится чемпионом страны. Однако его дебютом считается молодежный чемпионат мира 1977 г., когда Алексея Викторовича назвали лучшим бомбардиром сборной СССР.