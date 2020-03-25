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Умер Сергей Смирнов. Об этом сообщает сайт Центрального академического театра Российской Армии, в котором артист служил 17 лет.

В сообщении отмечается, что на сцене театра он сыграл более 30 ролей. Диапазон его актёрских возможностей широк — от комедийных до глубоко драматических.

Кроме того, Сергей Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук, Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого». Также Сергей озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других голливудских звезд.

Сергею Смирнову было 37 лет. В сообщении театра сказано, что причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Отпевание состоится 27 марта 2020 года в 11.00 в Храме Димитрия Солунского.

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