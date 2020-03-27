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Умер кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров, сообщает Агентство «Москва». Он ушел из жизни 27 марта в возрасте 80 лет.

Любомудров известен как режиссер и сценарист по фильмам «Ищи ветра…», «Романс», «Кавалеристы», «Наследник». Также он был постановщиком трюковых конных сцен в кинофильмах «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. В последнем он же сыграл роль татарина.

Владимир Любомудров в 1969 году закончил факультет журналистики МГУ, в 1971 году — высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

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