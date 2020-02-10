Прославленный отечественный разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался на 84-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«8 февраля (в минувшую субботу) на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев», — передает «РИА Новости».

Александр Голубев родился 9 февраля 1936 года в деревне Похомлевичи Витебской области Белоруссии. После окончания средней школы он ушел служить на Балтийский флот. В 1959 году поступил на службу в органы государственной безопасности.

В 1964 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ, работал в территориальных подразделениях, а в 1969-м перешел во внешнюю разведку. Он неоднократно выезжал в заграничные командировки, работал в Афганистане и прошел путь от оперативного сотрудника до резидента.

Работая в центральном аппарате разведки, он возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений и многие годы возглавлял Совет ветеранов СВР. Награжден орденами «За военные заслуги», Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», а также многими медалями, в том числе зарубежных государств, и нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности», «За службу в разведке».

Ранее, 28 января, директор СВР Сергей Нарышкин назвал имена семи отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».