Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории им. Чайковского, профессор, народный артист РСФСР Сергей Доренский умер в среду на 89-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС ректор консерватории Александр Соколов.

«К сожалению, сегодня не стало Сергея Леонидовича. Это тяжелое для всех нас известие», — сказал Соколов. Информация о дате и месте прощания и похорон станет известна позднее.

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 носил ученое звание профессора. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

Среди учеников Доренского — лауреаты Первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Станислав Бунин, Вадим Руденко, Екатерина Мечетина, Ивари Илия и другие.

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