В Москве на 97-м году жизни скончался советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев. Об этом 25 декабря сообщается на сайте полномочного представительства Татарстана в России.

Гареев ушел из жизни в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, куда его госпитализировали вечером 24 декабря. Как отметил глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин, Минобороны обсуждает с родственниками Гареева вопрос похорон. Дата и место пока не уточняются, пишет НСН.

Гареев посвятил вооруженным силам 50 лет жизни, и служба для него началась в 1941 году, когда он, будучи 18-летним добровольцем, ушел на фронт, где получил два ранения и был контужен. Он воевал подо Ржевом, участвовал в битве под Москвой в 1941 году и в боевых действиях в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, пишет RT. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позднее командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1970–1971 годах он возглавлял штаб главного военного советника в Египте, в 1989–1990 годах был военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана, пишет «Газета.ру». Последней должностью для Гареева стал пост заместителя начальника Генштаба. Он был крупнейшим военным теоретиком, на счету которого свыше 200 научных трудов, сообщает телеканал «Звезда».