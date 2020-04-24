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Председатель совета директоров компании «Лукойл» Валерий Грайфер скончался после продолжительной болезни в возрасте 90 лет. Об этом говорится в некрологе на сайте нефтяной компании.

«Валерий Исаакович Грайфер — выдающий нефтяник, один из отцов советской нефтяной промышленности. Он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии», — отмечается в сообщении.

В компании выразили соболезнования родным и близким Валерия Грайфера, подчеркнув, что его уход из жизни «невосполнимая потеря» для «Лукойла».

«Рамблер» писал, что ранее скончался инвестиционный банкир и член совета директоров En+ Игорь Ложевский.

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