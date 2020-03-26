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Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес умер на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 26 марта сообщили на сайте Росгосцирка.

Коллектив Росгосцирка выразил соболезнования родным и близким Кукеса.

— В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте, — говорится в сообщении.

Справка «ВМ»

Юрий Кукес являлся потомственным артистом цирка. В этой индустрии он проработал более 50 лет. Долгое время Кукес работал в Японии, где был награжден медалью Императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства. С 2014 года он являлся председателем правления Гильдии артистов циркового искусства.

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