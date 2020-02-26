Один из пострадавших при наезде на группу пешеходов в Санкт-Петербурге скончался в больнице. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению в среду, 26 февраля.

Умерший мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС. Еще двое пострадавших, подростки, находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина отправлена лечиться амбулаторно, оставлять ее в больнице не стали.

ДТП произошло на Дунайском проспекте 25 февраля. После столкновения двух машин, одна из них наехала на толпу пешеходов. Пострадали четыре человека.