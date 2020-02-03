Известный поэт, писатель-фантаст, переводчик и литературовед Евгений Витковский умер на 70-м году жизни, сообщило 4 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на его вдову, поэтессу Ольгу Кольцову.

«Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского — с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля», — написала она на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кольцова рассказала, что литератора доставили в Боткинскую больницу, где он находился в медицинской коме.

Евгений Владимирович Витковский родился 18 июня 1950 в Москве. До отмены цензуры в СССР печатался только как поэт-переводчик. В разные годы выступал как составитель и комментатор множества поэтических переложений известных писателей и поэтов с английского, немецкого, французского, нидерландского, португальского и других языков.

В 1990-е годы занимался преимущественно литературоведением. Подготовил к печати и издал четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья «Мы жили тогда на планете другой», трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, собрания сочинений Арсения Несмелова и др.

Витковский состоялся как писатель-фантаст, публикуя на рубеже веков произведения в жанре альтернативной истории и магического реализма. Являлся автором таких романов, как «Павел II», «Земля святого Витта», «Чертовар» и «Протей»

Лауреат нескольких международных премий, в том числе премии «Серебряный век» за 2014 год, а также золотой медали имени Бальмонта за 2016, присуждаемой за вклад в русскую литературу Австралии, эксперт Союза переводчиков России, член Союза писателей с 1983 года.