Умер советский и российский писатель, публицист и журналист Владимир Бушин. Об этом сообщает издание «Завтра».

Причина смерти не уточняется. Ему было 95 лет.

«Бушин — это человек-эталон. Среди множества хаотических, наполненных переменами современных явлений должны существовать эталоны», — прокомментировал случившееся писатель Александр Проханов.

Он назвал публициста примером для всех, кто стремится к «этическому совершенству, безупречному литературному стилю, чистоте и возвышенности помыслов».

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года. В 1951 году он окончил Литературный институт имени Горького, а позднее — Московский юридический институт. После получения высшего образования он работал в «Литературной газете», «Литературе и жизни», журналах «Молодая гвардия» и «Дружба народов», а с конца 80-х публиковался в газетах «День», «Завтра», «Советская Россия», «Правда», «Патриот», «Молния», «Дуэль» и «Своими именами».

В своих публикациях Бушин часто отстаивал идеалы СССР и критиковал российских политиков. Среди наиболее известных его работ — «Неизвестный Солженицын», «Злобный навет на великую Победу», «Махинаторы. Кого ждет Колыма», и «Россия. Сталин. Сталинград. Великая Победа и великое поражение».

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