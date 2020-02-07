В Париже в возрасте 80 лет умер французский писатель-романист Пьер Гийота. Об этом в своем Facebook сообщил бывший министр культуры и образования Франции Жак Ланг.

«Это литературный ювелир, настоящий виртуоз. Одержимый словом поэт был уникальным, решительным и требовательным мастером, решительным и требовательным», — оценил Ланг творчество Гийоты.

Гийота известен своими романами «Могила для 500 000 солдат» и «Проституция» и «Эдем. Эдем. Эдем». Его творчество часто критиковалось как чересчур натуралистическое, граничащее с порнографией. «Эдем. Эдем. Эдем» был запрещен во Франции с 1970 по 1981 годы.

Он был награжден французским Орденом Искусств и литературы первой степени.

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