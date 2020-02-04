Скончался российский писатель, поэт и переводчик Евгений Витковский. Об этом сообщила его жена Ольга Кольцова на своей странице в Facebook.

«Евгения Витковского, Жени Витковского — с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3-го февраля», — написала он.

Также она попросила помянуть его в молитвах.

До этого Кольцова писала, что писатель находится в Боткинской больнице в Москве в медикаментозной коме.

Евгений Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. Он занимался поэтическими переводами в различных языков, литературоведением. Кроме того, Витковский публиковался как писатель-фантаст.

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