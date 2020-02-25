В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался советский и российский военачальник, командующий внутренними войсками МВД СССР и первый командующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Соболезнования родным и близким Саввина выразил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Память о профессионализме, мужестве и самоотверженности Василия Нестеровича навсегда останется в сердцах военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Саввин родился 30 апреля 1939 года в селе Добрино Воронежской области. В 1967 году он стал командиром батальона внутренних войск МВД в Ленинграде. В 1987 году он дослужился до начальника Управления внутренних войск МВД СССР по Северо-Западу и Прибалтике. Он награжден орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и медалями.