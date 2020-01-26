Российский режиссер, основатель современного петербургского театра «Буфф» народный артист России Исаак Штокбант умер в ночь на воскресенье на 95-м году жизни. Об этом сообщается на странице городского комитета по культуре в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 95-м году жизни ушел из жизни Исаак Романович Штокбант. Уход Исаака Романовича Штокбанта — невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, всем почитателям таланта Исаака Романовича», — говорится в сообщении.

Участник Великой Отечественной войны, Штокбант создал театр «Буфф» в 1983 году из своих учеников, которые ныне представляют в его труппе несколько актерских поколений. В этом содружестве начинали свой творческий путь такие ныне широко известные мастера, как Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров, композитор Игорь Корнелюк. Город высоко оценил творческие заслуги театра, построив для этой труппы по специальному проекту здание в центре Петербурга. » [Штокбант] создал уникальный творческий коллектив, а каждая премьера в театре была ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга», — отметили в комитете.

Штокбант также являлся профессором Российского государственного института сценических искусств. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2015 год — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»), дважды лауреат XI Высшей Театральной премии «Золотой софит» (1999 год — «За режиссуру спектакля «Казанова в России», 2005 год — «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга»). Имя Штокбанта занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга.

Одной из последних работ Штокбанта в театре стал мюзикл "Коломба, или Бумажные розы" по пьесе Жана Ануя "Коломба". Произведение посвящено столкновению идеалистической мечты с реалиями мира, где во главу ставятся деньги, удовольствия и честолюбие. Мировая премьера постановки состоялась в театре "Буфф" в октябре 2019 года.

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