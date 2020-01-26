Режиссер, основатель санкт-петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщил городской комитет по культуре на своей странице «ВКонтакте».

«Уход Исаака Романовича Штокбанта — невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев», — говорится в сообщении.

Дата и место похорон режиссера пока не названы.

Штокбант родился в 1925 году в Ленинграде. В 1944 году был призван на фронт. После окончания войны продолжил службу в армии, в 1960 году ушел в запас и поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института (изначально он хотел стать актером, но ему было уже 35 лет и на актерский факультет его не взяли). В 1983 году он создал театр «Буфф», труппу которого составили выпускники его мастерской в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.