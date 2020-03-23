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Архитектор Адольф Шеффер, почти 70 лет работавший в Севастополе и ставший одним из создателей обелиска городу-герою, умер в понедельник в возрасте 95 лет, сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

«От имени правительства Севастополя и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Адольфа Львовича. То, каким все знают и любят Севастополь, мы обязаны гениальному зодчему Адольфу Шефферу. Главное, что мы можем сделать сейчас — сохранить все то, что он сделал для уникальной Севастопольской архитектуры. Пройдут еще десятилетия, а каждый кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства, а гуляя на Приморском бульваре — Памятник затопленным кораблям», — приводит пресс-служба слова врио губернатора Михаила Развожаева.

Начальник городского управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев уточнил ТАСС, что Шеффер работал в городе с середины ХХ века. Среди множества проектов, в создании которых участвовал, — обелиск городу-герою, который был построен в 1977 году и стал одним из символов Севастополя. С 2018 года Шеффер также был привлечен для разработки проекта реставрации обелиска. «Это уникальный случай (во всяком случая, я такого больше не знаю), когда автор проекта участвовал еще и в проектировании реставрационных работ своего же объекта», — отметил Рязанцев.

По данным правительства города, Шеффер родился в 1924 году. Он участвовал в создании памятника Героям-подводникам Черноморского флота, Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя на взъезде в город, Дома Москвы, реконструкции Дворца пионеров и Памятника затопленным кораблям, а также создании и реконструкции многих других объектов.

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