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Скончавшийся насельник подворья Соловецкого монастыря в Москве иеродиакон Никифор (Овчинников) имел симптомы, которые могут быть при коронавирусной инфекции, однако лабораторно она у него подтверждена не была, сообщили в субботу РИА Новости на подворье.

Ранее ряд каналов в Telegram написали, что служитель подворья скончался 28 апреля в результате заражения коронавирусом.

По словам представителя подворья, причиной смерти иеродиакона Никифора, в соответствии с медицинским заключением, стали, прежде всего, "формы легочно-сердечной недостаточности".

«Вирус COVID-19 не был идентифицирован», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что медики признали возможное наличие коронавирусной инфекции у иеродиакона, однако лабораторными исследованиями это однозначно подтверждено не было.

На Соловецком подворье в Москве осталось трое насельников.

Ранее рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила о том, что в результате заражения COVID-19 скончались четверо представителей духовенства РПЦ. Это епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига и служители Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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