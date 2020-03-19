Все новости на карте

Народный артист РСФСР Игорь Богодух умер на 83-м году жизни в Ростове-на-Дону. Об этом в четверг сообщается на сайте Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

«На 83-м году ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Александрович Богодух», — говорится в сообщении.

В театре подчеркнули, что смерть Богодуха стала невосполнимой потерей для театра. "Боль всего коллектива, всех, кто знал и любил его как прекрасного артиста и партнера по сцене, доброго и глубоко порядочного человека", — отметили в театре, выразив соболезнования родным, близким и поклонникам артиста.

Уточняется, что прощание с Богодухом состоится 21 марта в 11:00 мск в центральном фойе Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

Богодух родился 4 марта 1938 года. В 1960 году окончил Ростовский педагогический институт, в 1964 году — Ростовское училище искусств.

С 1964 года работал в театре имени Максима Горького, народный артист РСФСР. Играл в таких пьесах на сцене театра, как «Ревизор», «Белая гвардия», «Женитьба», «Тихий Дон». Известен также как актер кино, снялся таких фильмах как: «В Крыму не всегда лето» (режиссер Виллен Новак), «Узник замка Иф» (режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич), «Морской волк» (режиссер Игорь Апасян), «Привал странников» (режиссер Александр Бланк), телесериалы «Ростов-папа» (режиссер Кирилл Серебренников), «Дневник убийцы» (режиссер Кирилл Серебренников), «Таксистка» (режиссер Ольга Музалева).

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля