Председатель правления Гильдии артистов циркового искусства, народный артист России Юрий Кукес умер на 70-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом 26 марта сообщили в Росгосцирке.

«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес», — приводит RT текст сообщения.

Также коллектив выразил соболезнования родным и близким Юрия Кукеса. Отмечается, что в последние годы он боролся с опухолью мозга. В январе 2020 года он был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц.

Кукес был потомственным артистом цирка, пишет НСН. Он 50 лет проработал в цирковой индустрии, с 2014 годa был председателем правления организации «Гильдия артистов циркового искусства». В последние годы был главой театра «Уголок дедушки Дурова», отмечает агентство городских новостей «Москва». Долгое время Кукес работал в Японии, где получил медаль императора как лучший артист года за достижения в области искусства. Как пишет «Газета.ру», Кукес также Снялся в детективе «Убийство свидетеля» и фильме «Кио. За кулисами иллюзий».