Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев умер на 58-м году жизни. О его смерти в четверг, 30 апреля, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Чиновник отметил, что покойный был достойным человеком, отличным управленцем и верным другом.

«Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…» — написал Владимиров.

Причину смерти он не уточнил. О дате и месте похорон также не сообщается.

Джатдоев был избран мэром Ставрополя на пятилетний срок в 2016 году. В 2019-м он удостоился звания «Герой труда Ставрополья».